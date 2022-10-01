Месси забил со штрафного «Ницце». У него 15 (7+8) очков в 12 играх сезона за «ПСЖ»

Теги Ницца ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Футбол

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси открыл счет в матче 9-го тура Лиги 1 с «Ниццей».

На 28-й минуте аргентинец точно пробил со штрафного в правый верхний угол ворот.

За последние три матча в составе клуба и сборной Аргентины он отметился пятью голами. Всего в текущем сезоне у форварда 19 результативных действий: 11 голов и 8 ассистов.

В 12 матчах за «ПСЖ» Месси забил 7 раз и отдал 8 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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