Месси забил со штрафного «Ницце». У него 15 (7+8) очков в 12 играх сезона за «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» открыл счет в матче 9-го тура Лиги 1 с «Ниццей».

На 28-й минуте аргентинец точно пробил со штрафного в правый верхний угол ворот.

За последние три матча в составе клуба и сборной он отметился пятью голами. Всего в текущем сезоне у форварда 19 результативных действий: 11 голов и 8 ассистов.

В 12 матчах за Месси забил 7 раз и отдал 8 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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