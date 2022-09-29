Тренер Аргентины Скалони: «Федерер ушел, и все хотят снова увидеть его игру. То же самое будет и с Месси – и даже сильнее. Нужно наслаждаться»

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сравнил Лео Месси с Роджером Федерером.

«Федерер завершил карьеру, и все были взволнованы, потому что больше его матчей не будет. А как же много людей хотели бы снова увидеть, как Федерер играет в теннис. Это было чудесно...

То же самое произойдет и с Месси. Это будет даже сильнее, потому что футбол более популярен. Поэтому мы просто должны наслаждаться его игрой», – сказал Скалони.

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