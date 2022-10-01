Лучано Спаллетти: «Хвичу на стратосферный уровень выводит универсальность»

высоко оценил игру Хвичи Кварацхелии.

Главный тренер подвел итоги матча с (3:1) в Серии А.

«Мы превосходили соперника в первые полчаса, но не смогли поддерживать такой уровень игры, потому что «Торино» превратил матч в набор дуэлей по всему полю. Под таким прессингом было сложно находить свободных игроков между линиями. Это почти невозможно, если у футболистов нет нужных навыков.

[Перед голом] я сказал Хвиче перестать уходить далеко на фланг, потому что у него была возможность действовать ближе к воротам. Крайние защитники туринцев действительно поднимались очень высоко, и Кварацхелия оставался на фланге, а я хотел, чтобы он больше смещался к центру.

Он отлично сыграл во втором тайме. Квара умеет играть и левой ногой, и правой, и универсальность выводит его на стратосферный уровень», – сказал Спаллетти DAZN.