Яя Туре о переходе в «Ман Сити»: «Я хотел стать кем-то уникальным, стать легендой. Таков был план»

рассказал, что переходил в с целью стать легендой.

«Я хотел стать кем-то уникальным. Я хотел стать легендой.

Таков был план – перейти в клуб, внести большой вклад и, возможно, однажды стать легендой», – сказал бывший полузащитник «горожан».

Туре перешел в английский клуб из «Барселоны» в 2010 году и выступал за него до 2018-го. В рамках он провел 230 матчей. С командой хавбек трижды становился чемпионом Англии, выиграл Кубок и Суперкубок Англии, а также одержал 3 победы в Кубке лиги.