Федерация футбола Армении опровергла переговоры с Талалаевым: «Информация не соответствует действительности»

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В Федерации футбола Армении опровергли информацию о переговорах с Андреем Талалаевым

Ранее сообщалось, что бывшему главному тренеру «Ахмата» предложили возглавить сборную Армении, поставив перед ним задачу выйти на Евро-2024.

«Информация [о переговорах ФФА с Талалаевым] не соответствует действительности. ФФА рассматривает несколько кандидатур на должность главного тренера национальной сборной Армении.

Когда ФФА достигнет договоренности, мы опубликуем официальное объявление», – сказал пресс-секретарь Федерации Айк Карапетян. 

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