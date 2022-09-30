Агент Сутормина: «Алексей в «Зените» не получает игрового времени, ситуация его не устраивает. Не исключаю, что зимой придется искать решение»

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Алексей Сутормин недоволен малым игровым временем в «Зените».

«Все вопросы нужно адресовать тренерскому штабу. Алексей готов, со здоровьем никаких проблем у него нет, однако игрового времени он не получает.

Естественно, этот факт настораживает. Сложившаяся ситуация его не устраивает. Он хочет играть и за клуб, и за сборную, где, кстати, не так давно он выходил на поле с капитанской повязкой.

Не исключаю, что при таком развитии событий, какое есть на данный момент, зимой придется искать решение, которое устроило бы все стороны», – сказал агент полузащитника Александр Клюев.

28-летний хавбек провел 9 матчей во всех турнирах в этом сезоне и не отметился результативными действиями, его статистика – здесь.

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