Сутормин о «Зените»: «Постараемся держаться на первом месте до конца чемпионата»

высказался о старте «Зенита» в Мир .

— «Зенит» впервые в нынешнем чемпионате возглавил таблицу. Удивлены, что это случилось только в третьем туре?

— Мы сами виноваты. Все-таки оступились в игре первого тура с «Химками», упустив победу. Поэтому возглавили таблицу только после трех туров. Будем стараться держаться на первом месте до конца чемпионата — это наша задача.

Мы прекрасно понимаем, что должны выигрывать в каждом матче. И давать результат. Но игра с «Химками» была не очень. Мы хотели реабилитироваться, и у нас это получилось.

— Вы ощущаете тотальное превосходство «Зенита» над остальными командами в РПЛ, или какая-то конкуренция все же будет в этом сезоне?

— Конкуренция есть всегда. Но если мы будем делать свою работу хорошо, то вновь решим свои задачи в чемпионате. Так что мы отталкиваемся от себя, от своей игры, – сказал защитник .