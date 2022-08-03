Сутормин о «Зените»: «Постараемся держаться на первом месте до конца чемпионата»

Теги Зенит премьер-лига Россия Алексей Сутормин Футбол

Алексей Сутормин высказался о старте «Зенита» в Мир РПЛ.

— «Зенит» впервые в нынешнем чемпионате возглавил таблицу. Удивлены, что это случилось только в третьем туре?

— Мы сами виноваты. Все-таки оступились в игре первого тура с «Химками», упустив победу. Поэтому возглавили таблицу только после трех туров. Будем стараться держаться на первом месте до конца чемпионата — это наша задача.

Мы прекрасно понимаем, что должны выигрывать в каждом матче. И давать результат. Но игра с «Химками» была не очень. Мы хотели реабилитироваться, и у нас это получилось.

— Вы ощущаете тотальное превосходство «Зенита» над остальными командами в РПЛ, или какая-то конкуренция все же будет в этом сезоне?

— Конкуренция есть всегда. Но если мы будем делать свою работу хорошо, то вновь решим свои задачи в чемпионате. Так что мы отталкиваемся от себя, от своей игры, – сказал защитник «Зенита».

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