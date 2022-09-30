«Барса» тратит на зарплаты 656 млн евро – на 138 млн больше, чем в прошлом сезоне. Лишь раз сумма была выше – в сезоне-2018/19

Зарплатная ведомость «Барселоны» сильно выросла по сравнению с прошлым сезоном.

Сейчас зарплатная ведомость каталонского клуба составляет 656 млн евро. Именно эту сумму разрешила «Барселоне» тратить на зарплаты.

По сравнению с предыдущим сезоном зарплатная ведомость «Барсы» увеличилась на 138 млн евро, пишет Catalunya Ràdio, ссылаясь на финансовый отчет клуба.

656 млн евро – второй показатель в истории «Барсы» по размеру зарплатной ведомости. Больше она была лишь в сезоне-2018/19, когда клуб тратил на зарплаты 671 млн евро.