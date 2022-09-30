«Барса» должна «Ман Сити» еще 52 млн евро за Феррана. Пока за него заплатили лишь 3 млн

«Барселона» далека от того, чтобы расплатиться с «Манчестер Сити» за Феррана Торреса.

Catalunya Ràdio, ссылаясь на финансовый отчет каталонского клуба, пишет, что «Барселона» должна еще 52 млн евро за трансфер Феррана Торреса из «Манчестер Сити».

Сине-гранатовые приобрели вингера зимой этого года. Сумма трансфера составила 55 млн евро и бонусы.

В момент, когда был осуществлен трансфер, «Барса» заплатила за Торреса лишь три миллиона евро.

В этом сезоне 22-летний вингер забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 7 матчах за «Барселону».