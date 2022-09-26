Неймар: «Это лучшая сборная Бразилии с моего дебюта. Мы можем пройти далеко на ЧМ-2022»

считает, что сейчас у самая сильная команда с момента его дебюта за сборную.

«Это лучшая сборная Бразилии с момента моего дебюта. Теперь команда сильнее и сплоченнее, мы лучше готовы к победам, и это очень хорошо.

У нас очень сильная атака. У каждого игрока команды есть своя роль. А еще нас объединяет одна цель, и это самое важное. Мы ощущаем новый импульс, команда словно переродилась, и это здорово!

Сейчас сборная Бразилии – это смесь опыта и молодости. Мы готовы прикладывать усилия друг ради друга. Мы играем как команда, и это даст нам шанс пройти далеко [на ]», – сказал форвард в интервью Téléfoot.

Неймар дебютировал за сборную Бразилии в 2010 году. На домашнем ЧМ-2014 команда заняла 4-е место, проиграв в полуфинале Германии со счетом 1:7, а в матче за 3-е место уступив Нидерландам со счетом 0:3. На ЧМ-2018 Бразилия вылетела на стадии 1/4 финала.