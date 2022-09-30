Рэшфорд – лучший игрок сентября в АПЛ. У него 2 гола и 2 ассиста в 2 матчах за «МЮ»

Нападающий «Ман Юнайтед» Маркус Рэшфорд стал лучшим игроком сентября в АПЛ.
Форвард забил два гола и отдал две результативные передачи в двух матчах сентября за «Манчестер Юнайтед».
«Мой любимый момент сентября – это голевая передача, если честно! Это первый гол Антони, который он забил в дебютном матче. Важнейший момент, который придал нам сил и смелости. Было очень важно увидеть, как Антони забил, только присоединившись к команде», – сказал Рэшфорд.
Рэшфорд получил приз лучшему игроку месяца в АПЛ во второй раз в карьере. В прошлый раз это произошло в январе 2019 года.
Фото: twitter.com/ManUtd
Также на награду претендовали Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Филип Биллинг («Борнмут»), Алекс Ивоби («Эвертон») и Джейкоб Рэмзи («Астон Вилла»).