Рэшфорд – лучший игрок сентября в АПЛ. У него 2 гола и 2 ассиста в 2 матчах за «МЮ»

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Нападающий «Ман Юнайтед» Маркус Рэшфорд стал лучшим игроком сентября в АПЛ.

Форвард забил два гола и отдал две результативные передачи в двух матчах сентября за «Манчестер Юнайтед».

«Мой любимый момент сентября – это голевая передача, если честно! Это первый гол Антони, который он забил в дебютном матче. Важнейший момент, который придал нам сил и смелости. Было очень важно увидеть, как Антони забил, только присоединившись к команде», – сказал Рэшфорд.

Рэшфорд получил приз лучшему игроку месяца в АПЛ во второй раз в карьере. В прошлый раз это произошло в январе 2019 года.

Фото: twitter.com/ManUtd

Также на награду претендовали Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Филип Биллинг («Борнмут»), Алекс Ивоби («Эвертон») и Джейкоб Рэмзи («Астон Вилла»).

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