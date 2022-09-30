Недисциплинированность Неймара раздражала Мбаппе в последние сезоны. Летом он поддержал продажу бразильца, это усугубило их неприязнь

Теги ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция Неймар Маркиньос Килиан Мбаппе Футбол

Стали известны подробности о конфликте Килиана Мбаппе и Неймара, играющих в «ПСЖ».

Как пишет L’Équipe, на протяжении последних сезонов Мбаппе раздражала недисциплинированность Неймара.

В связи с этим Килиан, получивший в «ПСЖ» новый статус после подписания нового контракта, был не против того, чтобы клуб продал бразильца прошлым летом. Неймара очень удивило поведение Мбаппе. Бразилец считает, что, подписав новый контракт с «ПСЖ», Мбаппе стал высокомерным.

Несмотря на взаимную неприязнь, Неймар и Мбаппе доброжелательно общались во время предсезонки.

Их отношения ухудшились после матча «ПСЖ» с «Монпелье» (5:2), когда Неймар реализовал пенальти после того, как Мбаппе не забил 11-метровый за 20 минут до этого. Серхио Рамос поговорил с Неймаром по этому поводу после матча, но напряжение между игроками усилилось и вылилось в перепалку, случившуюся следующим утром на тренировке на глазах у всех игроков «ПСЖ». Вмешаться в конфликт пришлось Рамосу и Маркиньосу.

Лионель Месси вмешался в ситуацию после матча Лиги чемпионов с «Ювентусом», так как опасался, что конфликт Неймара и Мбаппе может испортить сезон для «ПСЖ».

«Пффф, не хочу отвечать». Конфликт Неймара и Мбаппе не затих?

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