Недисциплинированность Неймара раздражала Мбаппе в последние сезоны. Летом он поддержал продажу бразильца, это усугубило их неприязнь

Стали известны подробности о конфликте и , играющих в .

Как пишет L’Équipe, на протяжении последних сезонов Мбаппе раздражала недисциплинированность Неймара.

В связи с этим Килиан, получивший в «ПСЖ» новый статус после подписания нового контракта, был не против того, чтобы клуб продал бразильца прошлым летом. Неймара очень удивило поведение Мбаппе. Бразилец считает, что, подписав новый контракт с «ПСЖ», Мбаппе стал высокомерным.

Несмотря на взаимную неприязнь, Неймар и Мбаппе доброжелательно общались во время предсезонки.

Их отношения ухудшились после матча «ПСЖ» с «Монпелье» (5:2), когда Неймар реализовал пенальти после того, как Мбаппе не забил 11-метровый за 20 минут до этого. поговорил с Неймаром по этому поводу после матча, но напряжение между игроками усилилось и вылилось в перепалку, случившуюся следующим утром на тренировке на глазах у всех игроков «ПСЖ». Вмешаться в конфликт пришлось Рамосу и Маркиньосу.

вмешался в ситуацию после матча Лиги чемпионов с «Ювентусом», так как опасался, что конфликт Неймара и Мбаппе может испортить сезон для «ПСЖ».

«Пффф, не хочу отвечать». Конфликт Неймара и Мбаппе не затих?