Эрлинг Холанд: «Не удивлен, что забиваю – у «Ман Сити» 100 голов в прошлом сезоне. Но я не ожидал, что забью 14 мячей до октября»

высказался о своей результативности после перехода в «Ман Сити».

За 10 матчей в составе английского клуба форвард забил 14 голов.

«Никто не ожидал такого, это можно сказать со всей честностью.

Но в то же время... Нападающий, который любит забивать, у которого уже много голов в прошлом, переходит в «Манчестер Сити». А эта команда забила 100 голов в прошлом сезоне. Конечно, я буду забивать. Это и так понятно.

Конечно, я не могу говорить такое на камеру, потому что из-за этого появится куча неправильных заголовков и все такое. Я не удивлен, что забиваю. Но я не ожидал, что забью 14 голов за еще до октября», – поделился форвард для Viaplay.