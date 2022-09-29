Эрлинг Холанд: «Я мечтал играть в футбол и жить на эти деньги всю оставшуюся жизнь. Если ты можешь получить 5 000 или 10 000 крон за одну и ту же работу, ты выберешь 10 000»

высказался о значимости денег.

«В детстве я, как и все, мечтал стать лучшим футболистом в мире и зарабатывать этим на жизнь. Теперь я это делаю.

Думаю, деньги важны для всех. Заработать как можно больше – это не главная задача, но всем бы этого хотелось...

Если ты можешь получить 5 000 норвежских крон (около 26,8 тысяч рублей – прим.) за выполнение работы или 10 000 за ту же работу, ты выберешь 10 000. Все так сделают. Я мечтал играть в футбол и жить на заработанные этим деньги всю оставшуюся жизнь», – сказал нападающий в документальном фильме Haaland – The Big Decision.