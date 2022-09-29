Президент «ПСЖ» предложил делать из главных матчей многодневное событие с концертами: «Футбол – лучший вид спорта, нужно мыслить нестандартно»

Президент хочет сделать футбол более коммерчески привлекательным.

«Наш вид спорта – лучший, крупнейший и самый популярный в мире, и нам нужно мыслить нестандартно», – сказал .

Аль-Хелайфи, также возглавляющий Ассоциацию европейских клубов, предложил делать из главных европейских матчей «развлечение на несколько дней, которое люди хотели бы посетить» – с концертами и выступлениями спикеров в рамках расширения развлекательной программы.

По мнению главы «ПСЖ», за проведение таких мероприятия должны платить города: «Как это сейчас делают в «Формуле-1». Это позволит клубам получить дополнительные доходы.

«Но мы также должны быть осторожны с тем, что мы меняем в футболе, потому что мы должны уважать наших болельщиков», – отметил Аль-Хелайфи.