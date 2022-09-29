Вальверде – игрок месяца в Ла Лиге. У хавбека «Реала» 2 гола и ассист в 3 матчах сентября

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Феде Вальверде признан лучшим игроком Ла Лиги в сентябре.

Хавбек поучаствовал во всех трех победах «Реала» в чемпионате в этом месяце, забив 2 гола и отдав одну результативную передачу.

24-летний уругваец опередил в голосовании Роберта Левандовского («Барселона»), Дани Парехо («Вильярреал»), Саму Кастильехо («Валенсия»), Луиса Фелипе («Бетис»), Браиса Мендеса («Реал Сосьедад») и Нико Уильямса («Атлетик»).

Мадридское дерби подсветило универсальность и полезность Вальверде. Уругваец стал ключевым игроком «Реала»

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