Даниил Денисов перед «Зенитом»: «Жаль, что Клаудиньо не сыграет против меня. Я всегда готов»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Клаудиньо Даниил Денисов Футбол

Даниил Денисов высказался в преддверии матча «Спартака» с «Зенитом».

Команды сыграют сегодня в 3-м туре Фонбет Кубка России.

— В контексте летнего мема про то, как вы «закрыли Клаудиньо в Суперкубке», невозможно не спросить: как отреагировали на его удаление в Самаре и дисквалификацию на предстоящий кубковый матч с вами?

— Конечно, расстроился. Жаль, что Клаудиньо не сыграет против меня в кубковом матче. Всегда хочется играть против качественных, сильных футболистов. Против Клаудиньо или кого-то другого — неважно. Я всегда готов.

— Кого будете закрывать в отсутствие Клаудиньо?

— Посмотрим. Кто будет против меня, того и буду закрывать, – сказал хавбек «Спартака».

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