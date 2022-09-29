Даниил Денисов перед «Зенитом»: «Жаль, что Клаудиньо не сыграет против меня. Я всегда готов»

Даниил Денисов высказался в преддверии матча «Спартака» с «Зенитом».
Команды сыграют сегодня в 3-м туре Фонбет Кубка России.
— В контексте летнего мема про то, как вы «закрыли Клаудиньо в Суперкубке», невозможно не спросить: как отреагировали на его удаление в Самаре и дисквалификацию на предстоящий кубковый матч с вами?
— Конечно, расстроился. Жаль, что Клаудиньо не сыграет против меня в кубковом матче. Всегда хочется играть против качественных, сильных футболистов. Против Клаудиньо или кого-то другого — неважно. Я всегда готов.
— Кого будете закрывать в отсутствие Клаудиньо?
— Посмотрим. Кто будет против меня, того и буду закрывать, – сказал хавбек «Спартака».