Денисов из «Спартака» завел канал в телеграме: «На поле я обычно закрываю Клаудиньо 😄»

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Защитник «Спартака» Даниил Денисов завел канал в телеграме и иронично представил себя.

«Всем привет!

Я игрок «Спартака» и молодежной сборной России Даниил Денисов

На футбольном поле я обычно закрываю Клаудиньо 😄, но в этот раз для разнообразия решил что-то открыть. И пусть это будет тг-канал.

Понимаю, что, возможно, сейчас не время для активности в сети, но мне все равно кажется, что общаться, поддерживать и слышать друг друга важно всегда. 

Хочу быть в контакте с вами: читать комментарии, мнения, рассказывать о себе и футболе. Ну что, поехали?», – написал правый защитник красно-белых.

«Закрыть Клаудиньо» – главный летний мем РПЛ. Вот его история

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