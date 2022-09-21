«Реал» и Модрич могут продлить контракт до 2024-го – это обсудят в следующем году. «Мадрид» хочет, чтобы Лука остался в клубе, когда закончит карьеру

может продлить контракт с до 2024 года.

Как пишет As, полузащитник не закончит карьеру, пока физические кондиции будут позволять ему играть.

В следующем году мадридский клуб обсудит с хавбеком подписание нового контракта сроком до 2024 года. Отмечается, что ни «Реал», ни игрок не будут спешить в этом вопросе, так как знают, что при взаимном желании договоренность будет быстро достигнута.

Кроме того, «Реал» хочет, чтобы Модрич работал в системе клуба после завершения карьеры.

Сообщалось, что хавбек хочет принять участие в Евро-2024 в составе сборной Хорватии.

В этом сезоне 37-летний полузащитник провел девять матчей в составе «Реала», забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его полную статистику можно найти здесь.