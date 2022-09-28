ФИФА начала расследование после броска банана в Ришарлисона и осудила проявление расизма

ФИФА начала расследование в связи с броском банана в Ришарлисона.
Напомним, что, празднуя гол в ворота команды Туниса (5:1) в товарищеской игре на «Парк де Пренс», форвард «Тоттенхэма» и сборной Бразилии подбежал к правому угловому флажку, и в это время с трибуны в его сторону был брошен банан.
«ФИФА решительно осуждает любые формы расизма и насилия, занимая очень четкую позицию абсолютной нетерпимости к такому поведению в футболе.
ФИФА расследует инцидент, который прошел во время вчерашнего матча в Париже», – говорится в заявлении.
Ришарлисон о брошенном в него банане: «Надеюсь, этого фаната найдут и накажут»