ФИФА начала расследование после броска банана в Ришарлисона и осудила проявление расизма

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ФИФА начала расследование в связи с броском банана в Ришарлисона.

Напомним, что, празднуя гол в ворота команды Туниса (5:1) в товарищеской игре на «Парк де Пренс», форвард «Тоттенхэма» и сборной Бразилии подбежал к правому угловому флажку, и в это время с трибуны в его сторону был брошен банан.

«ФИФА решительно осуждает любые формы расизма и насилия, занимая очень четкую позицию абсолютной нетерпимости к такому поведению в футболе.

ФИФА расследует инцидент, который прошел во время вчерашнего матча в Париже», – говорится в заявлении.

Ришарлисон о брошенном в него банане: «Надеюсь, этого фаната найдут и накажут»

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