ФИФА начала расследование после броска банана в Ришарлисона и осудила проявление расизма

ФИФА начала расследование в связи с броском банана в .

Напомним, что, празднуя гол в ворота команды Туниса (5:1) в товарищеской игре на «Парк де Пренс», форвард и сборной подбежал к правому угловому флажку, и в это время с трибуны в его сторону был брошен банан.

«ФИФА решительно осуждает любые формы расизма и насилия, занимая очень четкую позицию абсолютной нетерпимости к такому поведению в футболе.

ФИФА расследует инцидент, который прошел во время вчерашнего матча в Париже», – говорится в заявлении.

Ришарлисон о брошенном в него банане: «Надеюсь, этого фаната найдут и накажут»