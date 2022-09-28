Санья считает, что «Ливерпуль» может не попасть в топ-4 АПЛ: «Они потеряли много очков. «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Сити» точно будут в четверке»

Бакари Санья считает, что «Ливерпуль» может не попасть в топ-4 в этом сезоне.

«Я действительно думаю, что – это команда, которая может выпасть из первой четверки в этом сезоне, если делать выводы по первым семи матчам – просто потому, что они уже потеряли довольно много очков.

Они уже на девять очков отстают от , который идет на первом месте, и психологически трудно сократить отставание, когда все команды, занимающие более высокие места, продолжают побеждать. Это будет испытание для игроков, и я думаю, что для большинства из них это что-то новое.

Я думаю, что «Арсенал», «Тоттенхэм» и определенно финишируют в первой четверке. Остается только одно место, за которое будут бороться «Ливерпуль» и .

«Ливерпуль» сейчас больше не может позволить себе терять очки. Скоро будет пауза в чемпионате – начнется чемпионат мира. «Ливерпуль» не хочет оказаться в положении, когда он будет сильно отставать от других к ноябрьской паузе.

Будет нелегко возобновить сезон после чемпионата мира – им нужно оставаться на расстоянии вытянутой руки от других команд», – сказал бывший защитник «Арсенала» Lord Ping.