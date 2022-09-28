УЕФА не будет расследовать возможное расистское оскорбление Камара. Хавбек Финляндии не стал подавать жалобу

Теги высшая лига Шотландия Рейнджерс УЕФА сборная Финляндии по футболу сборная Черногории по футболу Глен Камара Лига наций УЕФА дискриминация Футбол

УЕФА не будет расследовать эпизод с возможным оскорблением в адрес Глена Камара

Вчера Футбольная ассоциация Финляндии сообщила, что УЕФА начнет расследование эпизода с возможным расистским оскорблением в адрес полузащитника сборной во время матча с национальной командой Черногории.

Но сегодня стало известно, что расследования не будет. Камара не захотел подавать официальную жалобу в УЕФА. 

«Руководство нашей команды и игроки сразу после матча рассказали судье и делегату матча о своем мнении по поводу расистского инцидента в матче против Черногории.

Судья и делегат матча проинформировали руководство финской команды о том, что этот вопрос им известен и принят во внимание, что успокоило ситуацию, вызвавшую сильные эмоции после игры.

Однако в ходе обсуждений, проведенных между нами и УЕФА во вторник, стало ясно, что отчет делегата матча в конечном итоге не приведет к расследованию.

В системе УЕФА для начала расследования требуется подтверждение или собственное заявление игрока о случившемся или подтверждение факта от других игроков, официальных лиц или судей.

Глен Камара не хочет подавать официальную жалобу в УЕФА или комментировать этот вопрос. Таким образом, подозрение в расизме не приведет к дисциплинарному расследованию УЕФА», – говорится в новом заявлении Футбольной ассоциации Финляндии.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные