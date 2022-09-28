УЕФА не будет расследовать возможное расистское оскорбление Камара. Хавбек Финляндии не стал подавать жалобу

УЕФА не будет расследовать эпизод с возможным оскорблением в адрес .

Вчера Футбольная ассоциация Финляндии сообщила, что начнет расследование эпизода с возможным расистским оскорблением в адрес полузащитника сборной во время матча с национальной командой Черногории.

Но сегодня стало известно, что расследования не будет. Камара не захотел подавать официальную жалобу в УЕФА.

«Руководство нашей команды и игроки сразу после матча рассказали судье и делегату матча о своем мнении по поводу расистского инцидента в матче против Черногории.

Судья и делегат матча проинформировали руководство финской команды о том, что этот вопрос им известен и принят во внимание, что успокоило ситуацию, вызвавшую сильные эмоции после игры.

Однако в ходе обсуждений, проведенных между нами и УЕФА во вторник, стало ясно, что отчет делегата матча в конечном итоге не приведет к расследованию.

В системе УЕФА для начала расследования требуется подтверждение или собственное заявление игрока о случившемся или подтверждение факта от других игроков, официальных лиц или судей.

Глен Камара не хочет подавать официальную жалобу в УЕФА или комментировать этот вопрос. Таким образом, подозрение в расизме не приведет к дисциплинарному расследованию УЕФА», – говорится в новом заявлении Футбольной ассоциации Финляндии.