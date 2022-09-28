Анри о ВАР: «Футболу есть чему поучиться у других видов спорта, там решение принимается мгновенно. В теннисе с компьютером не поспоришь»

считает, что работу ВАР необходимо ускорить.

«Футбол еще сильно отстает, нам еще многому нужно научиться. В американском футболе, в регби, в крикете или в чем бы то ни было, в теннисе, решение принимается мгновенно.

Мы также знаем, что судья даст объяснение, у них есть микрофоны, они разговаривают. Конечно, в теннисе ты не поспоришь с решением компьютера. Если ты начнешь это делать, то у тебя будут проблемы.

В случае с ВАР меня раздражает то, что он недостаточно быстр. Решение все равно принимает не ВАР, а человек в кабинке или где бы он ни находился, а ВАР нужен только для того, чтобы еще раз посмотреть эпизод.

И тогда человек в кабинке связывается с судьей, чтобы сказать, что он допустил ошибку или принял правильное решение. Иногда они помогают, иногда – нет, но я могу понять, что человек может совершить ошибку.

[Система полуавтоматического офсайда] в Лиге чемпионов достаточно быстра, и она дает объяснение – мы видим, что игрок был в офсайде, и идем дальше.

Что раздражает – так это трудности в трактовках. Когда тебе говорят одно, а через неделю правило меняется, это становится трудным. Футболу есть чему поучиться», – сказал бывший нападающий .