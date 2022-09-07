Алиссон парировал удар Осимхена с пенальти. Ранее «Ливерпулю» с точки забил Зелиньски

Теги Ливерпуль Джеймс Милнер премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА судьи Наполи Вирджил ван Дейк Карлос дель Серро Гранде Петр Зелиньски видеоповторы Алиссон Виктор Осимхен Футбол

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон отразил один из двух 11-метровых ударов «Наполи».

На 5-й минуте матча Лиги чемпионов хавбек Петр Зелиньски реализовал пенальти, назначенный Карлосом дель Серро Гранде после попадания мяча в руку хавбеку Джеймсу Милнеру.

На 15-й минуте защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк в штрафной площади наступил на ногу форварду «Наполи» Виктору Осимхену. После просмотра видеоповтора рефери вновь указал на точку.

Нигериец сам нанес удар в левый от себя угол, но Алиссон сумел его парировать.

Видеотрансляция матча «Наполи» – «Ливерпуль» – 1:0, Зелиньски забил с пенальти на 5-й минуте. Хвича, Салах, Фирмино, Диас играют

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные