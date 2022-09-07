Алиссон парировал удар Осимхена с пенальти. Ранее «Ливерпулю» с точки забил Зелиньски

Вратарь отразил один из двух 11-метровых ударов «Наполи».

На 5-й минуте матча Лиги чемпионов хавбек реализовал пенальти, назначенный Карлосом дель Серро Гранде после попадания мяча в руку хавбеку .

На 15-й минуте защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк в штрафной площади наступил на ногу форварду «Наполи» . После просмотра видеоповтора рефери вновь указал на точку.

Нигериец сам нанес удар в левый от себя угол, но Алиссон сумел его парировать.

Видеотрансляция матча «Наполи» – «Ливерпуль» – 1:0, Зелиньски забил с пенальти на 5-й минуте. Хвича, Салах, Фирмино, Диас играют