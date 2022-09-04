Лэмпард об игре ван Дейка прямой ногой в матче с «Эвертоном»: «Это красная, которая за 20 минут до конца все изменила бы»

считает, что Вирджила ван Дейка должны были удалить в матче «Эвертона» с (0:0).

На 76-й минуте защитник «Ливерпуля» опоздал к мячу и грубо сыграл прямой ногой против полузащитника «Эвертона» Амаду Онана. Судьи, работавшие на ВАР, не рекомендовали арбитру посмотреть повтор этого эпизода на предмет удаления.

Ван Дейк в этом моменте получил желтую карточку.

«Я люблю Вирджила ван Дейка, это невероятный игрок. Но когда отбор совершается несвоевременно, он становится плохим. Ван Дейк влетел в голень Онана, когда нога моего игрока стояла на земле. Удивлен, что судья не посмотрел повтор.

Перед дерби были разговоры о грубых стыках. Здесь судья должен был принять меры. Считаю, и он, и ВАР ошиблись в этом эпизоде.

Для меня это красная карточка, которая за 20 минут до конца матча все изменила бы. Вирджилу очень повезло», – сказал тренер .