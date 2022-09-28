Бензема получил награды лучшему игроку и бомбардиру прошлого сезона Ла Лиги

получил сразу три индивидуальные награды по итогам прошлого сезона.

На церемонии, которую ежегодно проводит спортивная газета Marca, форварду вручили трофей Пичичи (лучшему бомбардиру сезона ), приз Ди Стефано (лучшему игроку сезона Ла Лиги), а также приз игроку сезона по версии болельщиков.

В минувшем сезоне Бензема в составе «Мадрида» стал чемпионом Испании, а также лучшим бомбардиром Примеры с 27 голами.

Статистику 34-летнего форварда можно изучить здесь.

Фото: кадр из эфира Marca