Бензема получил награды лучшему игроку и бомбардиру прошлого сезона Ла Лиги

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Карим Бензема получил сразу три индивидуальные награды по итогам прошлого сезона.

На церемонии, которую ежегодно проводит спортивная газета Marca, форварду «Реала» вручили трофей Пичичи (лучшему бомбардиру сезона Ла Лиги), приз Ди Стефано (лучшему игроку сезона Ла Лиги), а также приз игроку сезона по версии болельщиков.

В минувшем сезоне Бензема в составе «Мадрида» стал чемпионом Испании, а также лучшим бомбардиром Примеры с 27 голами.

Статистику 34-летнего форварда можно изучить здесь.

Фото: кадр из эфира Marca

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