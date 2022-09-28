«Португалия играла хорошо и давила, но во 2-м тайме отошла назад. Испания забила, не создав опасных моментов». Сантуш про 0:1

Главный тренер сборной подвел итоги матча с Испанией (0:1).

«Наша команда действовала организованно в первом тайме. Мы хорошо играли, несмотря на то, что Испания больше владела мячом. Но нужно было активнее перемещать мяч, чтобы взломать ее оборону, а также более агрессивно прессинговать при потерях.

В первом тайме мы создали несколько моментов, у испанцев же их вообще не было. После перерыва мы были очень хороши. В первые пятнадцать минут второго тайма мы все больше и больше давили, создали 2-3 голевых момента. Но после этого мы лишились мяча, отошли назад и перестали прессинговать. Но и так нам удалось создать еще два прекрасных момента. Однако забить не смогли.

Нам нужно играть в определенном стиле, независимо от того, кто наш соперник. На протяжении некоторой части матча нам это удавалось, но затем мы перестали держать мяч. начала наседать и, не создав по-настоящему опасных моментов, сумела забить», – сказал Фернанду Сантуш RTP.