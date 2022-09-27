Магуайр после 3:3 с Германией: «Ошибки – это часть игры, я приношу извинения»

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Харри Магуайр извинился за ошибки в матче против сборной Германии в Лиге наций (3:3). 

В начале второго тайма защитник сборной Англии сделал неточную передачу около своей штрафной. Мяч перехватил Джамал Мусиала, который, войдя в штрафную, прокинул мяч Магуайру между ног. В результате англичанин нарушил правила, сбив соперника. Судьи назначили пенальти, который реализовал Илкай Гюндоган.

«Ошибки – это часть игры, я приношу извинения. Ребята продемонстрировали отличный настрой и дали отпор, вернувшись в игру.

Мы извлечем позитив и с нетерпением будем ждать ЧМ в Катаре. Трудные времена сделают нас сильнее», – написал Магуайр. 

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