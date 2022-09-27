Экс-помощник Циннбауэра Давидс войдет в тренерский штаб «Локомотива» (SNL24)

Бывший помощник Йозефа Циннбауэра может воссоединиться с тренером в «Локомотиве».
В тренерский штаб немецкого специалиста может войти Фадлу Давидс, сообщает SNL24. Он станет ассистентом Циннбауэра.
Ранее тренеры вместе работали в южноафриканском «Орландо Пайрэтс» – тогда Давидс также занимал должность помощника Циннбауэра.
Ожидается, что официально о переходе Давидса в московский клуб объявят в ближайшее время. В услугах тренера также были заинтересованы некоторые африканские клубы – в частности, «Амазулу».