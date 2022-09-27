Экс-помощник Циннбауэра Давидс войдет в тренерский штаб «Локомотива» (SNL24)

Бывший помощник может воссоединиться с тренером в .

В тренерский штаб немецкого специалиста может войти Фадлу Давидс, сообщает SNL24. Он станет ассистентом Циннбауэра.

Ранее тренеры вместе работали в южноафриканском – тогда Давидс также занимал должность помощника Циннбауэра.

Ожидается, что официально о переходе Давидса в московский клуб объявят в ближайшее время. В услугах тренера также были заинтересованы некоторые африканские клубы – в частности, .