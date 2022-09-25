Баринов о том, что «Локо» должен бороться за 1-е место: «Игроки до сих пор это не осознают. Я каждый раз говорю, но они не воспринимают»

раскритиковал партнеров по «Локомотиву».

– Год назад мы с тобой говорили, и ты сказал, что в «Локомотиве» есть некоторые молодые, которые не осознают, что «Локо» должен бороться за первое место.

– До сих пор не осознают.

– И что с этим делать?

– Не знаю.

– Но это же твоя задача, как одного из лидеров, капитана.

– Слушай, я каждый раз об этом говорю. Но они не воспринимают это, – сказал капитан «Локомотива».

Баринов о 12-м месте «Локо»: «Дело не только в тренерском штабе, а и в игроках. Кто-то недобегает, не выполняет»