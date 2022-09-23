Гендиректор «Локомотива»: «Финансовая ситуация сложная, но РЖД оказывают поддержку»

Гендиректор рассказал о финансовом положении клуба.

«Тот путь, по которому мы пошли — оптимизация зарплатной ведомости — абсолютно правильный и другого пути нет. Зарплаты в российских клубах были перегреты, они не соответствовали тем доходам, которые команды получали от соревнований.

Финансовая ситуация сложная, но РЖД оказывают поддержку. В сложившейся ситуации мы совместно находим средства, чтобы обновить инфраструктуру на стадионе.

Остается ли основным собственником клуба? В этом плане изменений не происходит», — сказал .