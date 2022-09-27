«Ньюкасл» готов сделать предложение по Мэддисону в январе. «Лестер» не продал хавбека за 45 млн фунтов летом

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«Ньюкасл» сохраняет интерес к полузащитнику «Лестера» Джеймсу Мэддисону.

Летом «сороки» сделали «лисам» два предложения, второе – в размере 45 млн фунтов. Оба были отвергнуты.

По данным The Times, «Ньюкасл» готов предпринять новую попытку подписать хавбека в январе, однако для этого необходимо, чтобы «Лестер» снизил запрашиваемую сумму.

Контракт Мэддисона рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он забил 3 гола за 6 матчей АПЛ. Подробно со статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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