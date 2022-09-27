Семак о «Спартаке»: «Один из наших главных соперников на сегодня. Нас ждет очень интересный матч по многим критериям»

Сергей Семак поделился ожиданиями от матча против «Спартака» в Фонбет Кубке России.

Команды встретятся в 3-м туре группового этапа. Матч пройдет в Москве 29 сентября.

– Традиционный вопрос после перерыва на матчи сборных: все ли вернулись, все ли в порядке и все ли готовы принять участие в ближайшем матче?

– Еще не все – нет Барриоса, который сегодня ночью сыграет за сборную, естественно, его приезд ожидается немного позже. Остальные все вернулись. Ловрен – ночью, Нуралы [Алип] тоже приехал одним из последних. Те, кто был здесь, тренировались нормально. Наши сборники пораньше прилетели. Собираемся потихоньку.

– Учитывая, что в предыдущих кубковых матчах была довольно внушительная ротация, можно ли ожидать ее и в матче со «Спартаком»?

– Посмотрим. Конечно, ротация будет – кто-то играл, кто-то нет, кто-то только тренировался. Нужно оценить состояние футболистов, чтобы выбрать тот состав, который мы посчитаем оптимальным при этом календаре.

– Будут ли внесены коррективы в тренировочный процесс, учитывая плотный календарь?

– Сейчас нас ждет игра со «Спартаком», потом через два дня – с «Ростовом». Конечно, в таком графике о тренировках речи не идет – нужно восстанавливаться, подходить в хорошем состоянии к матчам. Следующие три игры у нас в недельном цикле. Там никаких изменений в тренировочной работе не будет.

– Чему посвятили эту неделю с точки зрения тренировочного процесса? На что обращали внимание?

– В большей степени над функциональным состоянием, потому что любая пауза выбивает из рабочего ритма. А то количество игроков, которое было, не позволяло моделировать общекомандные действия. Поэтому в большей степени – индивидуальные качества, поддержание того тонуса, который сейчас важен.

– Каково состояние Даниила Одоевского? Восстановился ли он во время паузы?

– Нет, к сожалению, Даниил не восстановился. Он еще чувствует определенные проблемы, поэтому проходит дообследование. Посмотрим, насколько все серьезно и когда он вернется.

– Поделитесь ожиданиями от матча со «Спартаком». Понятно, что второй раз за месяц на том же стадионе, тем не менее, кубковый матч – это другая история?

– Кубок – конечно же, другая история, другой турнир. Что касается игры, то второй матч за месяц, третий с начала сезона. Опять же, «Спартак» – очень хорошая команда. Нас ждет очень интересный матч по многим критериям. Говорил и повторюсь, что «Спартак» демонстрирует хорошее качество игры, и это один из наших главных соперников на сегодняшний день.

– Такая частота встреч помогает в подготовке?

– Не думаю, что как-то помогает или мешает. Если есть какие-то изменения, мы должны обращать на них внимание. И в «Спартаке» тактические схемы меняются, подбираются оптимальные под игроков, которые есть. Что-то меняется, что-то остается. Не думаю, что это плюс или минус, – сказал главный тренер «Зенита».