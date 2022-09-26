Манчини догнал Сакки и делит с ним 3-е место по числу побед в сборной Италии – по 34

вышел на третье место по числу побед со сборной Италии.

В 6-м туре группового этапа Лиги наций команда Манчини обыграла Венгрию (2:0) и вышла в плей-офф.

Эта победа стала для Манчини 34-й во главе «скуадры адзурры» (в 55-м матче). Он догнал по этому показателю (53 матча).

Рекорд принадлежит (63 победы в 95 матчах), на втором месте (40 побед в 88 матчах).

Манчини тренирует сборную Италии с 2018 года. Он привел команду к победе на , но не сумел вывести ее на .