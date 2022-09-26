Манчини догнал Сакки и делит с ним 3-е место по числу побед в сборной Италии – по 34

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Роберто Манчини вышел на третье место по числу побед со сборной Италии.

В 6-м туре группового этапа Лиги наций команда Манчини обыграла Венгрию (2:0) и вышла в плей-офф.

Эта победа стала для Манчини 34-й во главе «скуадры адзурры» (в 55-м матче). Он догнал по этому показателю Арриго Сакки (53 матча).

Рекорд принадлежит Витторио Поццо (63 победы в 95 матчах), на втором месте Энцо Беарзот (40 побед в 88 матчах).

Манчини тренирует сборную Италии с 2018 года. Он привел команду к победе на Евро-2020, но не сумел вывести ее на ЧМ-2022.

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