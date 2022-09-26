Вице-президент «Сбербанка» рекомендовал «Спартаку» пригласить Эшуорта

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Пригласить Пола Эшуорта «Спартаку» посоветовал вице-президент «Сбербанка» Александр Базаров.

Сегодня московский клуб назначил англичанина спортивным директором.

Базаров и Эшуорт познакомились во время аудита «Спартака» со стороны City Football Group.

В ноябре прошлого года Эшуорт участвовал в переговорах между красно-белыми и City Football Group. Тогда сообщалось, что владельцы «Манчестер Сити» планируют приобрести 20% акций красно-белых.

Эшуорт в 2005 году работал в «Ростове». Его пригласили на должность спортивного директора, однако в двух матчах он был исполняющим обязанности главного тренера.

Новый спортдир «Спартака» – англичанин, который из-за договорняка ушел из «Ростова» 17 лет назад. Кто он такой?

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