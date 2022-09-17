Эшуорт обсудит с боссами «Лукойла» свои полномочия в «Спартаке». Ему планируют дать 2-летний контракт

Пол Эшуорт обсудит с руководством «Лукойла» возможное назначение в «Спартак».

Англичанин прибудет в Москву на следующей неделе для обсуждения своих полномочий в московском клубе.

Ранее появилась информация, что Эшуорт претендует на пост спортивного директора красно-белых.

По предварительным данным, ему предложат 2-летний контракт. Тем не менее при переговорах с боссами условия могут быть скорректированы.

В настоящее время Эшуорт работает в одном из клубов английской Лиги 1 (третий дивизион), где занимается скаутской деятельностью.

В ноябре прошлого года Эшуорт участвовал в переговорах между и City Football Group. Тогда сообщалось, что владельцы «Манчестер Сити» планируют приобрести 20% акций красно-белых.

Эшуорт в 2005 году работал в . Его пригласили на должность спортивного директора, однако в двух матчах он был исполняющим обязанности главного тренера.

Также в разное время англичанин работал в клубах Латвии, Нигерии и Казахстана.