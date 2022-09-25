Кака: «У Бразилии и Аргентины отличные шансы выиграть ЧМ-2022. Но европейский футбол очень хорош, мы отстаем»

Теги Кака Сборная Бразилии по футболу Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Лига наций УЕФА Футбол

Экс-хавбек сборной Бразилии Кака отметил влияние Лиги наций на южноамериканские команды.

– У Южной Америки ни одной победы на ЧМ с 2002 года. Смогут ли Бразилия или Аргентина прервать эту серию неудач?

– Я на это надеюсь, но европейский футбол очень хорош. Мы от него отстаем, к тому же после учреждения Лиги наций наши команды лишились возможности проводить товарищеские игры с европейскими, и из-за этого наша конкуретноспособность падает. В Южной Америке Бразилия и так выигрывает почти каждый матч. Из-за этого сложнее развиваться.

Но и у Аргентины, и у Бразилии отличные футболисты и большие успехи на чемпионатах мира. Мне действительно нравятся аргентинцы, они зрелые, работают под руководством отличного тренера. Короче говоря, у Аргентины и Бразилии отличные шансы на победу, – сказал Кака.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные