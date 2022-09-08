«Ван Дейка нахваливали как одного из величайших защитников в истории АПЛ – чушь собачья. У него колоссальный спад, а Терри и Фердинанд побеждали многие годы». Канди о Вирджиле

Бывший защитник «Челси» Джейсон Канди раскритиковал Вирджила ван Дейка.

«Ван Дейка нахваливали как одного из величайших защитников в истории – чушь собачья. Это не так, и я объясню, почему это не так. Все дело в долголетии. Рио Фердинанд и побеждали многие годы, по несколько раз выиграв АПЛ, побеждая в Лиге чемпионов и Кубке Англии. Эти игроки взяли много трофеев.

Ван Дейк – чудесный, но переоцененный центральный защитник. Если составлять лучший состав «Ливерпуля» за всю историю, то он в него не попадет».

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» ответил Канди: «Ох, Джейсон. Там бы были ван Дейк и Алан Хансен».

Канди сказал: «А я считаю, что в этом составе должен быть Марк Лоуренсон. Лоуренсон и Хансен. Лучше пару не придумать.

Несомненно, ван Дейк был хорош, но сейчас – давайте называть вещи своими именами – он стал абсолютной тенью того игрока, которым был. На него не обращают внимания, потому что вину возлагают на Трента, Гомеса и Цимикаса. Главная опора «Ливерпуля» в защите сейчас – это ван Дейк, а он и близко не тянет на эту роль.

Что насчет отбора против Митровича, когда в пользу «Фулхэма» был назначен пенальти? Митрович развернул его. Это не ван Дейк! А в матче с «Наполи» он выбросился и вступил в отбор, когда не должен был делать этого».

О’Хара ответил: «Ты просто его закапываешь. Окей, возможно, у него не лучший момент, но это важнейший игрок. Сейчас у него такой период, он немного потерял уверенность. И из-за этого ван Дейк вдруг перестает быть отличным игроком».

Канди сказал: «Я никогда не видел таких решений от Терри, у него не было продолжительных спадов. У я тоже никогда не видел такого. Это колоссальный спад – от лучшего центрального защитника в истории до нынешнего состояния. Я хочу, чтобы фанаты увидели это и признали».