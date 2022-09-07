«Ливерпуль» мог пропустить 5, слабо играет. «Наполи» временами очень хорош». Вудгейт о матче ЛЧ

Экс-защитник сборной Англии Джонатан Вудгейт раскритиковал «Ливерпуль» за игру с .

В первом тайме матча группового этапа чемпионов мерсисайдцы пропустили 3 гола и не забили ни одного.

«Кварацхелия [перед третьим голом] легко обходит Александер-Арнолда, Гомесу не хватает силы, и мяч в касание отправляется в ворота.

Голов могло быть и пять. «Наполи» временами очень хорош, играет слабо», – отметил Вудгейт.

«Наполи» громит «Ливерпуль» – 3:0 к перерыву! У Хвичи ассист, забили Зелиньски, Замбо-Ангисса и Симеоне. Видеотрансляция и текстовый онлайн