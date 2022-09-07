«Ливерпуль» мог пропустить 5, слабо играет. «Наполи» временами очень хорош». Вудгейт о матче ЛЧ

Экс-защитник сборной Англии Джонатан Вудгейт раскритиковал «Ливерпуль» за игру с «Наполи».
В первом тайме матча группового этапа Лиги чемпионов мерсисайдцы пропустили 3 гола и не забили ни одного.
«Кварацхелия [перед третьим голом] легко обходит Александер-Арнолда, Гомесу не хватает силы, и мяч в касание отправляется в ворота.
Голов могло быть и пять. «Наполи» временами очень хорош, «Ливерпуль» играет слабо», – отметил Вудгейт.
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