«Ливерпуль» мог пропустить 5, слабо играет. «Наполи» временами очень хорош». Вудгейт о матче ЛЧ

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Экс-защитник сборной Англии Джонатан Вудгейт раскритиковал «Ливерпуль» за игру с «Наполи».

В первом тайме матча группового этапа Лиги чемпионов мерсисайдцы пропустили 3 гола и не забили ни одного.

«Кварацхелия [перед третьим голом] легко обходит Александер-Арнолда, Гомесу не хватает силы, и мяч в касание отправляется в ворота.

Голов могло быть и пять. «Наполи» временами очень хорош, «Ливерпуль» играет слабо», – отметил Вудгейт.

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