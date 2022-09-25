Руслан Нигматуллин: «Официальных матчей не ожидается, но сборная нужна, а Карпин – идеальная кандидатура»

уверен, что сборной России необходимо продолжать работу.

«В ближайшие несколько лет официальных международных матчей не ожидается, но сборная России все равно должна быть. Сейчас чувствуется недостаток международного соревновательного процесса.

Наигрывание связей страдает – в игре с Кыргызстаном было все не так просто. Однако такие матчи нужны. И сборная нужна, а Карпин – идеальная кандидатура», – сказал бывший вратарь национальной команды России.

Очень средний матч сборной в Кыргызстане: 1 удар в створ за тайм и победный гол на последних минутах