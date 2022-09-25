Игорь Осинькин: «Повестки игрокам «Крыльев» еще не приходили. Опасения есть. Пришла одному из работников клуба»

Главный тренер высказался о частичной мобилизации.

– Не проходили ли повестки игрокам «Крыльев»? Разработан ли план действий в связи со всем происходящим?

– До конца понять развитие событий сложно. Нашим футболистам повестки еще не приходили. Есть опасения, конечно, у нас, мы понимаем, в каком возрасте они находятся.

Знаем, что была ситуация, что пришла повестка одному из работников клуба, прямого отношения к команде не имеющего. Из футболистов у нас пока, слава богу, все в строю.

– Баринов вчера в интервью после матча с Киргизией не стал скрывать, что ему и другим игрокам сборной было сложно сосредоточиться на футболе из-за происходящего. В сборной было три игрока из «Крыльев Советов», их всех опрашивали на границе: служили они или нет, другие вопросы. Как будете справляться с этой психологической проблемой в «Крыльях»?

– Я считаю, что футболисты, которые вышли на этот уровень, как личности очень сильные. Даже если на каком-то этапе они будут подвержены давлению, то думаю, что быстро переживут, со своей стороны будут делать все, чтобы быть профессионалами.

То, что говорит Баринов, наверное, имело определенное давление, но сборная слишком мало могла собираться в таком составе, плюс качество поля. Думаю, что больше эти причины не дали показать нашей сборной, что она намного выше классом, чем сборная , – сказал Осинькин.