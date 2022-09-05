Кака выложил фото с Роналду после игры «МЮ» – «Арсенал». Бразилец смотрел матч на «Олд Траффорд»

Кака встретился с игроками и «Арсенала» после матча АПЛ (3:1).

Бывший полузащитник сборной Бразилии смотрел игру на трибуне стадиона .

По завершении матча он зашел в подрибунное помещение, где сфотографировался с и другими футболистами «МЮ» и . На матче также присутствовал бывший вратарь сборной Бразилии Жулио Сезар.

Роналду и в свое время вместе играли в . В 2017 году бразилец завершил игровую карьеру.

Фото: инстаграм Кака