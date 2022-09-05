Кака выложил фото с Роналду после игры «МЮ» – «Арсенал». Бразилец смотрел матч на «Олд Траффорд»

Кака встретился с игроками «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» после матча АПЛ (3:1).
Бывший полузащитник сборной Бразилии смотрел игру на трибуне стадиона «Олд Траффорд».
По завершении матча он зашел в подрибунное помещение, где сфотографировался с Криштиану Роналду и другими футболистами «МЮ» и «Арсенала». На матче также присутствовал бывший вратарь сборной Бразилии Жулио Сезар.
Роналду и Кака в свое время вместе играли в «Реале». В 2017 году бразилец завершил игровую карьеру.
Фото: инстаграм Кака