Кака выложил фото с Роналду после игры «МЮ» – «Арсенал». Бразилец смотрел матч на «Олд Траффорд»

Теги Жулио Сезар Кака Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Олд Траффорд премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Кака встретился с игроками «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» после матча АПЛ (3:1).

Бывший полузащитник сборной Бразилии смотрел игру на трибуне стадиона «Олд Траффорд».

По завершении матча он зашел в подрибунное помещение, где сфотографировался с Криштиану Роналду и другими футболистами «МЮ» и «Арсенала». На матче также присутствовал бывший вратарь сборной Бразилии Жулио Сезар.

Роналду и Кака в свое время вместе играли в «Реале». В 2017 году бразилец завершил игровую карьеру.

Фото: инстаграм Кака

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные