Кларенс Зеедорф: «Балотелли – растраченный талант. Иногда у него было иное восприятие реальности»

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Кларенс Зеедорф поделился мнением о Марио Балотелли.

«Балотелли – растраченный талант. До моего прихода [в «Милан» в качестве тренера] у него было много карточек, потом стало меньше. Ты работаешь с человеком, давая ему понять, в чем он должен совершенствоваться и насколько он важен для команды.

Я сказал ему, что он слишком важен, чтобы удаляться и оставлять команду в меньшинстве. Иногда у Балотелли было иное восприятие реальности, такое случается с каждым, но нужно заниматься собой.

Потом он понял это и остался анализировать ситуацию в одиночестве. Чтобы понять, правильно ли то, что он говорит. Если вы уделите время игроку, ответ будет незамедлительным», – сказал бывший тренер «Милана».

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