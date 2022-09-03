Президент «Баварии» о расизме и гомофобии: «Люди заблуждаются, думая, что эти проблемы не их дело. «Альянц Арена» в цветах радуги – сигнал против дискриминации»

Президент «Баварии» высказался о своем отношении к расизму и гомофобии.

– Как вы оцениваете опасность расизма или гомофобии в нашем обществе?

– Я думаю, что многие люди заблуждаются, когда говорят, что эти проблемы не их дело. К сожалению, расизм часто проявляется подсознательно: те, кто пострадал от него, говорят о том, как это ранит душу.

К сожалению, на стадионах всегда случаются инциденты. Поэтому нельзя прекращать работу по повышению осведомленности об этих проблемах, чтобы добиться устойчивых изменений. Мы решаем эту проблему с помощью семинаров и кампаний.

Что касается гомофобии, например, мы годами поддерживали наш ЛГБТ-фан-клуб Queerpass Bayern на Christopher Street Day (ежегодный гей-парад в Германии – прим. Sports.ru).

в цветах радуги теперь является широко известным во всем мире сигналом против дискриминации любого рода, сигналом за разнообразие и терпимость.

Однако спорт не должен оставаться в одиночестве, он не может ничего решить сам по себе, поэтому к этому нужно призывать общество в целом.

– Как вы относитесь к тому, что такие игроки, как Леон Горецка, лично борются с расизмом?

– В целом, мне нравится тот факт, что новое поколение игроков высказывается о таких социальных проблемах, как расизм или разнообразие в целом, – сказал .