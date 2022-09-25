Юрий Желудков: «Мостовой – лучший игрок «Зенита» сейчас. Клаудиньо пусть терпит, а если слабохарактерный – до свидания!»

считает Андрея Мостового лучшим игроком «Зенита» на данный момент.

– Что, на ваш взгляд, происходит с Клаудиньо? После травмы он никак не может найти себя, а место в основном составе прочно занял .

– Мостовой – лучший игрок «Зенита» на данный момент. Клаудиньо пусть терпит, тренируется, а если слабохарактерный – до свидания!

– Без Клаудиньо «Зенит» справится со «Спартаком» в кубковом матче?

– Должен справиться. Клаудиньо же пусть хорошо подготовится к поединку с «Ростовом», – сказал бывший нападающий .

Мостовой стал топ-игроком «Зенита»: шикарно открывается, хорош в стеночках, один из лучших по рывкам