Баринов о срыве трансфера в «Валенсию»: «Когда сказали, что на их чемпионат будут плохо влиять русские игроки, понял, что не получится»

высказался о своем несостоявшемся переходе в «Валенсию».

— Правда, что твой трансфер был заблокирован из-за того, что Ла Лига сказала, что им не рекомендовано подписывать русских игроков?

— Да, было такое.

— На каком этапе это было?

— Уже где-то 80 процентов. Наверное, оставалось только обсудить детали контракта с «Валенсией».

— Как ты переживал тот период?

— Когда сказали, что на их чемпионат будут плохо влиять русские игроки, я уже понял, что, видимо, не получится. Переключился, отпустил это, – сказал полузащитник .