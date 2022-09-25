Баринов о срыве трансфера в «Валенсию»: «Когда сказали, что на их чемпионат будут плохо влиять русские игроки, понял, что не получится»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Валенсия Ла Лига Дмитрий Баринов Политика Спорт-Экспресс Футбол

Дмитрий Баринов высказался о своем несостоявшемся переходе в «Валенсию».

— Правда, что твой трансфер был заблокирован из-за того, что Ла Лига сказала, что им не рекомендовано подписывать русских игроков?

— Да, было такое.

— На каком этапе это было?

— Уже где-то 80 процентов. Наверное, оставалось только обсудить детали контракта с «Валенсией».

— Как ты переживал тот период?

— Когда сказали, что на их чемпионат будут плохо влиять русские игроки, я уже понял, что, видимо, не получится. Переключился, отпустил это, – сказал полузащитник «Локомотива».

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