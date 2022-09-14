Баринов о самоотдаче игроков «Локо»: «Есть ко мне вопросы? Спрашивайте других, кто не выкладывается на 120%, такие у нас есть»

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Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов оценил самоотдачу одноклубников.

Хавбек высказался после матча Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:2, 3:1 по пенальти).

– Ты сказал, что победили за счет самоотдачи. Что мешало раньше ее проявить?

– У вас есть ко мне вопросы по самоотдаче? Если нет, то идите задавать этот вопрос другим игрокам, которые не выкладываются на 120 процентов. Такие у нас есть.

Но сегодня на 90 процентов играли все. Самоотдача партнеров понравилась, – заявил Баринов.

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