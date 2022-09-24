Пятибратов о статусе главного тренера «Факела»: «Первое, что ощутил – ликование и гордость. Но это продлилось от силы несколько секунд»

Теги премьер-лига Россия Факел Дмитрий Пятибратов Матч ТВ Футбол

Дмитрий Пятибратов рассказал о том, что ощутил ликование, став главным тренером «Факела». 

46-летнего специалиста утвердили на этом посту в воскресенье. Он трудился в клубе в качестве и.о. главного тренера после увольнения Олега Василенко.

«Я приложил максимальные усилия, чтобы не выдать своих эмоций. Первое, что ощутил – ликование и гордость. Я ведь раньше не работал в должности главного тренера в клубе Премьер‑лиги. Но это продлилось от силы несколько секунд.

Я тут же собрался и подумал о том, какая это ответственность. Меня выбрали. Мне оказали доверие, теперь я должен его оправдать. Мне нужно доказывать свою состоятельность, это надо делать каждый день.

И уже через несколько секунд я думал только о футболе, об установке. О нюансах, которые я должен был донести до футболистов. И это надо было сделать так, чтобы все это было услышано и выполнено на поле», – сказал Пятибратов. 

После 10 туров «Факел» идет на 14‑м месте в таблице Мир РПЛ, набрав 8 очков.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные