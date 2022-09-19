Тренер «Факела» Пятибратов о 14-м месте: «Недобрали очков. Нужно больше уверенности и качества»

Главный тренер «Факела» подвел итоги матча с (1:1) в Мир .

После 10 туров воронежцы занимают в таблице 14-е место.

— Вы знаете, мы приехали за другим результатом. В перерыве мы сделали акцент на том, что нельзя сохранять такой счет, а [надо] выходить агрессивно играть. Удаление спутало нам карты, пришлось играть на результат, но тем не менее мы старались выбегать в атаки. Тяжелый матч, ничья — это в плюс.

Мы хотели атаковать, знали, как мы будем это делать во втором тайме. Удаление заставило нас меняться. Сегодня был момент преодоления. Мы понимали, что хорошая команда нам противостоит. Плюс погодные условия и поле — бойцовские качества выходили на первый план. Что‑то получилось, что‑то — нет.

— Треть чемпионата позади, как оцените старт ?

— Тяжело сейчас оценить. Думаю, что мы недобрали очков. Могли выступить получше, конечно. Хотелось бы еще в качестве прибавить. Бойцовские качества и характер мы знали, что у нас есть. Нужно просто больше уверенности, и все придет, – сказал Дмитрий Пятибратов.