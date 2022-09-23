«Чжан, убирайся». Фанаты «Интера» призвали китайского президента покинуть пост

Фанаты призвали президента Стивена Чжана покинуть свой пост.

30-летний менеджер – сын миллиардера Чжана Цзидуна. Он стал самым молодым президентом в истории клуба в 26 лет. Чжан-старший – основатель и руководитель конгломерата Suning Group, которому принадлежит «Интер».

Объединение фанатов Curva Nord в своих социальных сетях распространило короткое послание президенту: «Чжан, убирайся».

Это связывают с неудачным стартом сезона миланской команды. «Интер», набрав 12 очков, занимает 7-е место в таблице Серии А после семи туров.

Фото: соцсети Curva Nord